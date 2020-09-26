Объяснена «хитрость» коронавируса

Вирусолог из Института иммунологии в Ла-Хойе (США) Шэйн Кротти заявил Bloomberg, что замедленный ответ организма на вторжение инфекции может быть «хитростью» коронавируса, передает РИА Новости.

«Хитрость состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона первого типа», — объяснил Кротти.

Исследования американских ученых о том, что решающее значение при тяжелом течении болезни может иметь недостаток интерферона, были опубликованы в журнале Science.

У части пациентов с тяжелым течением COVID-19 был нарушен интерферонный ответ «из-за генетических отклонений или из-за нежелательных антител», которые атакуют интерферон. Также выяснилось, что 94 процента пациентов, антитела которых атаковали интерферон, — мужчины. Это объясняет более частые случаи тяжелого течения заболевания среди мужчин.