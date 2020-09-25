Как передает портал UPI, по словам бывшего владельца, предмет достался ему от деда, который привез его в Великобританию из Азии во время Второй мировой войны. Он признался, что хотел продать реликвию в антикварную лавку, но потом решил проконсультироваться с экспертом.

Стартовая стоимость лота составляла около 50 тысяч долларов, но из-за того, что восемь человек постоянно повышали цену, в итоге его продали почти в десять раз дороже.

Покупателем стал анонимный участник аукциона из Лондона.