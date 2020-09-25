При крушении Ан-26 погиб сын украинского депутата

Сын депутата городского совета Николаева от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Олабина погиб в авиакатастрофе с Ан-26 в Харьковской области, сообщает пресс-служба партии.

"Как известно, 25 сентября возле Чугуева (Харьковская область) упал самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части. Вследствие крушения самолета погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина – Владимир Олабин, который был курсантом Харьковского национального университета воздушных сил и находился на борту воздушного судна", - говорится в сообщении на сайте партии.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным погибли 26 человек. Один курсант выжил, он находится в больнице с травмами средней тяжести.