Трамп пообещал навсегда покончить с зависимостью от Китая

Президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на предстоящих выборах раз и навсегда покончить с зависимостью американской экономики от КНР. Он заявил об этом, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, передает ТАСС.

«За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая», — сказал Трамп.

Ранее в сентябре Bloomberg сообщило, что Китай побеждает в торговой войне с США, он впереди практически по всем важным показателям.