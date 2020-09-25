Азербайджанская армия перешла в контрнаступление обновлено
Для пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения командование азербайджанской армии приняло решение о начале контрнаступления по всей линии фронта, сообщает пресс-служба Минобороны.
Личный состав армии, танковые части, подразделения ракетно-артиллерийских войск при поддержке фронтовой авиации и беспилотников выявили значительное количество живой силы, военных объектов и боевой техники вооруженных сил Армении и уничтожили их.
Стремительное контрнаступление азербайджанских войск продолжается.