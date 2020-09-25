Хикмет Гаджиев о новых боях в Карабахе

«Как сообщило Министерство обороны, 27 сентября 2020 года в 06:00 часов армянские вооруженные силы, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в фронтовой зоне села Гапанлы Тертерского района, Чираглы и Орта Гярвянд Агдамского района, Алханлы Физулинского района, Шукюрбейли и Джоджуг Марджанлы Джебраильского района с применением крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного назначения.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил с заявлением в связи с очередной провокацией ВС Армении.

Обстрел объектов и гражданских лиц, плотно проживающих в прифронтовой зоне вооруженными силами Армении, осуществлялся умышленно и целенаправленно.

Имеются данные о погибших и раненых среди гражданского населения и военнослужащих. Нанесен серьезный ущерб многочисленным домам и гражданским объектам.

Вооруженные силы Армении продолжают интенсивно обстреливать наши позиции и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне», - говорится в заявлении.

По его словам, умышленный обстрел населенных пунктов, гражданского населения является грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года. Обстрел гражданских лиц является тактикой, включенной в боевую подготовку Вооруженных сил Армении, и самым ярким примером этого является Ходжалинский геноцид, совершенный в феврале 1992 года.

«Нанесение ударов армянскими вооруженными силами по позициям азербайджанской армии, обстрел гражданских лиц и объектов из крупнокалиберного оружия является актом очередной военной агрессии Армении против Азербайджана в соответствии с международным правом.

Вооруженные силы Азербайджанской Республики в целях предотвращения очередной военной агрессии Армении, обеспечения безопасности гражданского населения проводят необходимые контрмеры.

Азербайджан неоднократно предупреждал международное сообщество о подготовке Армении к осуществлению очередного акта агрессии и войне.

Азербайджан неоднократно заявлял, что продолжающаяся военная агрессия Армении против Азербайджана, присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является основной угрозой для регионального мира и стабильности. В условиях проведения общих дебатов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, борьбы с пандемией COVİD-19 в мире, военно-политическое руководство Армении прибегло к очередным военным авантюрам и провокациям. Этими действиями руководство Армении еще раз демонстрирует неуважение к международному праву, Уставу ООН и международному сообществу.

Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий полностью лежат на военно-политическом руководстве Армении», - говорится в заявлении.