Лидеры оккупационного режима в Карабахе обратились к местному населению с призывом не покидать места проживания и укрыться в убежищах. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря главы оккупационного режима Ваграма Погосяна. По информации армянских СМИ, армянское население покидает населенные пункты в Нагорном Карабахе.

Наблюдая за армянским сегментом в соцсетях и анализируя электронные СМИ противной стороны, складывается впечатление, что в столице Нагорного Карабаха – Ханкенди царит паника. Однако, как заявляет руководство Минобороны Азербайджана, азербайджанская армия ведет контрнаступление не против мирного гражданского населения, а против оккупационных сил армянской армии, удерживающей под контролем зоны, прилегающие к Нагорному Карабаху. Азербайджанское правительство неоднократно заявляло о своей приверженности политике соблюдения гражданских прав национальных меньшинств, в том числе армянского населения.