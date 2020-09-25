В Карабахе бои, а министр обороны Армении уехал в Болгарию
Министр обороны Армении Давид Тоноян, находившийся с рабочим визитом в Российской Федерации, направился в болгарскую столицу Софию.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, ранее Давид Тоноян находился на полигоне «Капустин Яр» (г. Волгоград), где проводился основной этап стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».
В разгар боевых действий по всей линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск неожиданный визит Д.Тонояна в Болгарию вызвал кривотолки и горячие прения в общественном мнении Армении.