Азербайджанская армия обратилась к армянам Карабаха

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения командование азербайджанской армии приняло решение о начале контрнаступательной операции по всему фронту, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

«Мы официально сообщаем, что азербайджанская армия не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру. В отличие от страны-оккупанта Армении, Азербайджан соблюдает требования положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций. Армянская армия намеренно размещает свои огневые точки внутри и вблизи населенных пунктов. Азербайджанская армия призывает гражданское население на оккупированных территориях держаться подальше от военных объектов», - говорится в заявлении.