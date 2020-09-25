Ильхам Алиев готовит обращение к нации

В ближайшее время президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступит с обращением к нации, сообщает haqqin.az со ссылкой на государственное телевидение AzTV.

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