Ильхам Алиев готовит обращение к нации
В ближайшее время президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступит с обращением к нации, сообщает haqqin.az со ссылкой на государственное телевидение AzTV.
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В ближайшее время президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступит с обращением к нации, сообщает haqqin.az со ссылкой на государственное телевидение AzTV.
Новость обновляется...
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