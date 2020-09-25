В армянских соцсетях появились сообщения о гибели армянских военнослужащих фото

Отдел информации

Армянские телеграмм-каналы начали распространять информацию о первых потерях армянской армии в результате боев в Карабахе.

На данный момент известно о гибели военнослужащих Ованеса Геворгяна, Эдгара Арутюняна, Артура Саркисяна, Сергея Наняна и Славика Воросяна.

Сообщается, что в результате сокрушительных ударов азербайджанской армии армянская сторона понесла большие потери. Минобороны Армении продолжает попытки скрыть реальное количество потерь.

 

 

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