Турецкие журналисты попали под артобстрел в Карабахе

Сегодня утром репортерские группы агентства «Анадолу» и телеканала ТРТ отправились в прифронтовые населенные пункты, чтобы узнать подробности о провокации Армении против мирных сел Азербайджана.

Как сообщает «Анадолу», в районе села Гапанлы во время проведения съемки армянские подразделения открыли огонь из минометов. Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от машины репортерской группы.

После этого журналисты покинули место обстрела.