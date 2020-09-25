Азербайджанская армия наступает в направлении Агдере (Мардакерт)
Азербайджанская армия наступает в направлении Агдеринского и Тертерского районов. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы Минобороны Вагиф Даргяхлы.
Азербайджанская армия наступает в направлении Агдеринского и Тертерского районов. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы Минобороны Вагиф Даргяхлы.
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