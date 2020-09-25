Азербайджанская армия наступает в направлении Агдере (Мардакерт)

Отдел информации

Азербайджанская армия наступает в направлении Агдеринского и Тертерского районов. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы Минобороны Вагиф Даргяхлы.

24699 просмотров