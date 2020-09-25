Генпрокуратура назвала имена граждан, раненных в результате нападения Армении

Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовала список гражданских лиц, получивших ранения в результате армянской провокации.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые, нанесен серьезный ущерб многочисленным домам и гражданским объектам.

Среди гражданского населения получили ранения и были госпитализированы житель Тертерского района Роял Гасанов (1987 г.р.), житель Дашкесанского района Джалал Залов (1982 г.р.), жители Физулинского района Физули Мамедов (1960 г.р.), Вусал Гулиев (1995 г.р.), жители Агдамского района Бейкиши Зейналов (1961 г.р.) и Эшгин Аллахяров (1997 г.р.).

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные оперативные мероприятия, в том числе назначены соответствующие экспертизы с целью определения степени тяжести ранений, а также суммы ущерба, нанесенного объектам гражданской инфраструктуры.

После проведения на месте тщательного расследования сотрудниками прокуратуры, в том числе военной прокуратуры, будет дана правовая оценка.