Армения потеряла 5 боевых позиций
Оккупационная армия Армении потеряла 5 боевых позиций в Карабахе, заявил секретарь Совета безопасности «НКР» Самвел Бабаян.
Оккупационная армия Армении потеряла 5 боевых позиций в Карабахе, заявил секретарь Совета безопасности «НКР» Самвел Бабаян.
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