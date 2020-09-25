Хулуси Акар: «Турция будет до конца поддерживать Азербайджан»

Агрессивная политика Армении - главное препятствие на пути к миру и стабильности на Южном Кавказе. Об этом заявил в воскресенье министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Анадолу.

Ереван должен незамедлительно отказаться от агрессивных действий, которые ведут к масштабной эскалации ситуации в регионе, подчеркнул турецкий министр.

«Осуждаем подлые провокации Армении. Турция будет до конца поддерживать Азербайджан в борьбе за сохранение целостности страны», - сказал министр.