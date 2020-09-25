Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает АзерТАдж.

Президент Турции выразил главе государства и народу Азербайджана соболезнования в связи с гибелью азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих в результате сегодняшней военной провокации Армении, пожелал упокоения душ шехидов. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция, как всегда, и сегодня рядом с Азербайджаном.

Поблагодарив за соболезнования, глава государства высоко оценил постоянную поддержку Президента Турции в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

Президент Ильхам Алиев проинформировал о ходе событий, происходящих сегодня на линии фронта в результате военной провокации Армении против Азербайджана.

Главы государств выразили уверенность в том, что отношения между дружественными и братскими Азербайджаном и Турцией и впредь будут успешно развиваться.