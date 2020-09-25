Ильхам Алиев о продвижении азербайджанских войск в Карабахе

«Азербайджанский народ должен жить на своей земле. Изгнанные армянами люди хотят вернуться в свои родные дома». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета безопасности.

Глава государства отметил, что азербайджанская армия проводит контрнаступление.

«Могу сказать, что операция проходит успешно. Администрации президента и Министерству обороны поручено информировать граждан. Могу сказать, что в результате успешной операции нанесен большой урон вооруженным силам врагам. В результате контрнаступления освобождены несколько населенных пунктов, находившихся под оккупацией. В связи с этим поздравляю азербайджанский народ.

Посмотрите на руины Агдама и Физули. Посмотрите на разрушенные мечети. Все это совершили армянские палачи. Правда на нашей стороне, сделаем все возможное, чтобы вернуть вас на родные земли», - сказал президент.