Армянским солдатам нужна кровь

Министерство здравоохранения Армении в целях пополнения необходимого запаса крови призывает граждан страны к добровольной сдаче крови. Об этом сообщается на официальной странице армянского минздрава в Facebook, передает Sputnik.

«Чтобы не было дефицита крови необходимо, чтобы все мы понимали - только сдав кровь, мы сможем спасти жизни людей», - говорится в сообщении.

Отметим, что данное заявление минздрава Армении свидетельствует о плачевной ситуации на армянских оборонительных позициях в оккупированном Карабахе, сложившейся вследствие контрнаступления Азербайджанской армии.