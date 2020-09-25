Эрдоган: «Призываю весь мир поддержать Азербайджан»

Турция со всеми своими возможностями рядом с Азербайджаном. Об этом на своей странице в Твиттер написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как заявил Эрдоган, осуществив очередное нападение на Азербайджан, Армения вновь подтвердила, что является большим препятствием на пути к миру и стабильности.

"Призываю армянский народ стать хозяином своего будущего против тянущего их в пучину бедствий правительства и тех, кто использует их как марионеток. В то же время призываю весь мир поддержать Азербайджан, который борется с угнетением и несправедливостью", - написал Реджеп Тайип Эрдоган.