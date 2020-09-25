Военное командование Азербайджана предложило армянскому командованию в направлении Агдере сложить оружие, чтобы избежать полного уничтожения расположенного там гарнизона и не допустить увеличения потерь. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Командование азербайджанской армии также заявило, что с военнопленными и гражданскими лицами будут обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции и других норм международного права.

«В случае оказания сопротивления каждое вооруженное лицо будет нейтрализовано», - говорится в сообщении.