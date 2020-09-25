Генпрокуратура: В результате обстрелов армян ранены 14 граждан Азербайджана

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе генпрокуратуры, военно-политическое руководство страны-агрессора Армении, продолжая свои провокационные действия и грубо нарушая свои обязательства по Женевским конвенциям, подвергло обстрелу из тяжелого вооружения густонаселенные гражданскими лицами территории, таким образом продолжило совершать преступления против мирного населения.

Утром 27 сентября армянские вооруженные силы совершили широкомасштабную провокацию, подвергнув в прифронтовой зоне интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра позиции азербайджанской армии.

"В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы Тертерского, Чираглы и Орта Гарвенд - Агдамского, Алханлы, Шюкюрбейли - Физулинского, Джоджуг Марджанлы - Джебраильского, нескольких сел Геранбойского и Дашкесанского районов есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также нанесен серьезный ущерб большинству жилых домов и гражданских объектов, в том числе уничтожены хозяйства крупного и мелкого рогатого скота, транспортные средства.

На данный момент с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы 14 человек.

В результате обстрела вооруженными силами Армении, взявшими под прицел гражданское население, из-за попадания артиллерийского снаряда в электрическую подстанцию обесточено село Джоджуг Марджанлы в Джебраильском районе.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят все возможные в боевых условиях следственные мероприятия, в том числе назначена соответствующая экспертиза для определения степени тяжести телесных повреждений, полученных пострадавшими, а также размера ущерба гражданской инфраструктуре.