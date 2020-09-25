Пашинян созвал Совбез

Под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна сегодня в правительстве состоялось внеочередное заседание Совета безопасности, в котором кроме членов Совета безопасности приняли участие президент Армении Армен Саркисян, спикер Национального собрания Арарат Мирзоян, руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян и министр чрезвычайных ситуаций Феликс Цолакян, пишут армянские СМИ.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, касающиеся боев в Нагорном Карабахе.