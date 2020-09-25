В некоторых городах и районах Азербайджана объявляется комендантский час обновлено
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об объявлении военного положения. Как сообщает haqqin.az, об этом сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Хикмет Гаджиев отметил, что, учитывая армянскую провокацию, Азербайджан с 00:00 28 сентября объявляет военное положение.
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Милли Меджлис на внеочередном заседании обсудил вопрос о введении военного положения на территории Азербайджана.
Как заявил журналистам депутат Хикмет Бабаоглу, парламент принял решение о введении военного положения в ряде городов и районов.
По его словам, данное решение будет утверждено президентом страны в течение 48 часов.
Депутат также отметил, что МВД переданы полномочиями об объявлении комендантского часа.