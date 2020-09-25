Пашинян: Армения призывает в армию всех до 55 лет

Подразделения оккупационной армии продолжают вести бои в основном в северо-восточном и юго-восточном направлениях, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя в парламенте законопроект о введении военного положения. Об этом сообщает Спутник-Армения.

По словам премьера, у армянской стороны есть потери как среди военных, так и гражданского населения. Армения в ответ объявляет всеобщую мобилизацию. Власти Армении объявляют мобилизационный призыв лиц до 55 лет.

Премьер заявил, что на данный момент подразделения армянской оккупационной армии ведут оборонительные бои.