Армения заявляет о многочисленных потерях: 16 убитых, 100 раненых

В ходе боев в Нагорном Карабахе с армянской стороны погибли 16 человек, свыше 100 ранены. Как сообщает «Спутник Армения», об этом заявил замминистра обороны карабахских сепаратистов Артур Саркисян.

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