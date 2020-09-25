Новая успешная боевая операция Азербайджана: взята стратегическая высота

В результате военной операции азербайджанских войск в направлении Геранбойского района была освобождена высота Муров, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В результате операции взята под контроль автомобильная дорога военного значения Варденис - Агдере, которая соединяет Армению с оккупированными территориями Азербайджана.

Достигнутое военное преимущество позволяет пресечь переброску дополнительных военных грузов из Армении в направлении Кельбаджара и Агдере.

Боевые операции продолжаются.

Напомним, что ранее лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян подтвердил, что азербайджанская армия взяла под контроль основные дороги в Нагорном Карабахе.

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