Ветераны карабахской войны обратились к Ильхаму Алиеву: «Мы готовы броситься в бой!»
Ветераны карабахской войны, проживающие в прифронтовом Геранбойском районе, обратились к Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву со специальным обращением, в котором выражается готовность вступить в боевые действия за освобождение Карабаха. Об этом haqqin.az сообщил Национальный герой Азербайджана, бывший командир легендарного Геранбойского полка Расим Акперов.
Напомним, что именно подразделения Р.Акперова сыграли ключевую роль в победоносном марше азербайджанских войск в 1992 года, завершившимся освобождением Агдеринского района.
Р.Акперов заявил, что все геранбойские ветераны готовы по приказу президента И.Алиева броситься на поле сражения и отдать жизнь за освобождение святой карабахской земли.