Хикмет Гаджиев: Азербайджанская армия продолжает освобождать оккупированные территории
Азербайджанские вооруженные силы продолжают освобождать оккупированные территории страны и наносят тяжелые удары по противнику. Об этом журналистам сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Гаджиев отметил, что ВС Азербайджана осуществляют эту задачу, руководствуясь международным гуманитарным правом и не целясь в гражданские объекты.
Он отметил, что армяне при этом пытаются брать на прицел гражданские объекты: "Армяне распространили такую дезинформацию, что якобы бои идут и на границе. Это абсолютная ложь, Азербайджан проводит работу по освобождению от оккупации своих земель. Вся ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении".