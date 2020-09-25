Национальные герои Азербайджана обратились к Ильхаму Алиеву
Национальные герои Азербайджана обратились к Верховному Главнокомандующему, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву со специальным обращением. Общественное объединение Национальных героев с большим воодушевлением восприняло долгожданный победоносный марш Азербайджанской армии и выразило готовность вступить в боевые сражения за освобождение исторических земель Азербайджана.
Об этом haqqin.az заявил глава объединения Национальный герой Азербайджана Мадат Гулиев.
По словам М.Гулиева, азербайджанский народ с большой самоотверженностью и чувством восхищения встречает сообщения о громких победах на полях боя. И задача Национальных героев поддержать своего президента и свой народ в эти нелегкие и судьбоносные для страны дни.