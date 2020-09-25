«Судя по мягкой реакции российского МИД на войну в Нагорном Карабах е, а это уже реальная война со всем сопутствующим — военным положением, мобилизацией и даже оперативным присутствием съемочный группы турецкого ТВ в зоне боевых действий со стороны Азербайджана — в Москве отдают себе отчёт, что призывы жить мирно и начать мирные переговоры не начнутся раньше, пока одна из сторон, армяне или азербайджанцы, не понесут существенного урона», - говорит в интервью армянскому сайту epress.am российский политолог, известный своими проармянскими взглядами Аркадий Дубнов.

По словам А.Дубнова, Россия может мягко осудить новую войну. Однако ввязываться в региональный конфликт с Азербайджаном и Турцией Москве тоже не с руки, достаточно полномасштабной холодной войны с Европой из-за Белоруссии и отравления Навального.

А.Дубнов убежден, что Ильхам Алиев рассчитал все верно. Тем более если учесть внутриполитический раздрай в Армении, где вчера был арестован лидер крупнейшей оппозиционной партии, «Процветающей Армении», олигарх Гагик Царукян по обвинению в покупке голосов избирателей. Впрочем, истинная подоплека атаки на олигарха иная, его считают «агентом Кремля»… А пока все подождут, чем закончится первая фаза войны, кто добьётся большего успеха на поле боя.