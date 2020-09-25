Азербайджан нанес удары по военным объектам в Ханкенди, Шуше, Мартуни, Аскеране, Ходжавенде, Кельбаджаре, Агдере, Лачине…

Мишенью азербайджанских обстрелов и ударов беспилотников стали более 50 населенных пунктов, в том числе городов в Нагорном Карабахе, заявил омбудсмен сепаратистской власти Артак Бегларян.

По его словам, во время обстрелов ранены свыше 30 человек.

А тем временем армянские телеграмм-каналы сообщают о том, что в Ханкенди отключена электроэнергия. Сепаратистские власти опасаются ночных бомбардировок.

Напомним, что после начала контрнаступления руководство Минобороны Азербайджана, обратившись к жителям Нагорного Карабаха, попросило граждан Азербайджана не находиться рядом с военным объектам и военной инфраструктуре, которая будет подвергнута уничтожению со стороны азербайджанских Вооруженных сил.