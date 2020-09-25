МИД Пакистана: «Мы поддерживаем братский Азербайджан»

Пакистан глубоко обеспокоен эcкалацией ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает МИД этой страны.

«Интенсивные обстрелы армянскими вооруженными силами мирного населения сел Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов Азербайджана вызывают осуждение и скорбь. Данные действия могут поставить под угрозу мир и безопасность всего региона. Армения должна прекратить военные действия, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации», - говорится в заявлении.

В заявлении МИД подчеркивается, что Пакистан поддерживает братский народ Азербайджана и его право на самооборону: "Мы поддерживаем позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту, которая соответствует единогласно принятым резолюциям Совета Безопасности ООН».