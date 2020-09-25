Госслужба: «Военное положение не означает объявление мобилизации»

«Как известно, президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий объявил на территории страны военное положение. Хочу особо подчеркнуть, что это не означает объявление мобилизации». Об этом на сегодняшнем брифинге сказал начальник отдела Аппарата Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу полковник Аждар Бабазаде.

"Сегодня объявлена не мобилизация, а военное положение. Государственная служба по мобилизации и призыву выражает признательность за проявленный высокий патриотизм гражданам, которые, помимо возложенной на них законом обязанности, воспринимают защиту Родины как моральный долг. В случае необходимости находящиеся в запасе военнообязанные в соответствии с требованиями законодательства могут быть вызваны в местные структурные подразделения Службы и привлечены к соответствующим мерам в целях обеспечения защиты страны и безопасности государства", - сказал Бабазаде.