Пашинян обратился к парламенту Армении: «Вы согласны на высокую автономию Карабаха в составе Азербайджана?»

«Необходимо задаться вопросом: могла ли армянская сторона избежать возникшей ситуации и что надо было сделать, чтобы этого избежать». Об этом на внеочередном заседании Национального собрания Армении в ходе обсуждения вопроса объявления в стране военного положения и проведения всеобщей мобилизации заявил 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов.

При этом, отвечая на свой же вопрос, Пашинян отметил, что для этого армянская сторона должна была что-то сделать, а именно согласиться с тем, что Карабах должен стать автономной областью Азербайджана.

«Если же не автономная область, то, может быть, с чуть большими полномочиями. Если мы с этим согласны, то можем остановить все прямо сейчас. Я хочу, чтобы парламент Армении зафиксировал, и я задаю прямой вопрос, согласны ли мы с таким решением? Если да, то мы прямо сегодня можем решить этот вопрос», - заявил Пашинян, обратившись к парламентариям.

В ответ депутаты с мест единогласно воскликнули "нет, никогда!"