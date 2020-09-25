Российский депутат осудил разговоры о признании Карабаха

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал вредным обсуждение идеи об изменении статуса Нагорного Карабаха. Об этом пишет «Интерфакс».

«Изменение статус-кво Нагорного Карабаха, то есть признание либо непризнание, сейчас будет крайне вредным», — сказал Калашников.

Он подчеркнул, что найти выход из сложившейся ситуации могут только три человека: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян.