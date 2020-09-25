Армения признала, что понесла территориальные потери в Агдеринском и южном направлениях

«Есть территориальные потери в направлении села Талыш и на юге (имеется в виду освобождение 7 сел Физулинского и Джебраильского районов, о которых заявило Минобороны Азербайджана – haqqin.az)», - заявил лидер карабахских сепаратистов, так называемый «президент НКР» Араик Арутюнян в ходе сегодняшнего брифинга.

По его словам, армянская армия понесла потери убитыми и ранеными. «Идет полномасштабная война, которой до сих пор не было. Она идет вдоль всей линии соприкосновения - от Омара (речь идет об освобожденной азербайджанской армией стратегической высоте Омар-Муровдаг – haqqin.az) до Аракса», - подчеркнул А.Арутюнян.