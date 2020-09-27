МИД Азербайджана о погибших гражданских в результате обстрелов армян

В результате артобстрела ВС Армении погибли пять членов одной семьи в селе Гашалты Нафталанского района - глава семьи Гурбанов Эльбрус 1951 года рождения и четверо членов его семьи - Гурбанова Шафаят (1956), Гурбанова Фидан (2006), Гурбанов Шахрияр (2007) и Амирова Афаг (1981).

Как сообщили в МИД Азербайджана, целенаправленно нанося удары по гражданскому населению и инфраструктуре Азербайджана, армянская сторона грубо нарушает нормы и принципы международного права, в частности международного гуманитарного права и Женевских конвенций 1949 года.

"Решительно осуждаем этот зверский акт армянской стороны и требуем прекратить обстрел мирных жителей и тем самым попытки держать мирное население в страхе.

Необходимо, чтобы международное сообщество потребовало от Армении прекратить военные преступления, совершаемые страной-оккупантом в отношении мирного населения Азербайджана.

Выражаем глубокие соболезнования семьям наших мирных жителей, погибших в результате агрессии вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.