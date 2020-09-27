Азербайджан будет добиваться трибунала над Арменией

Азербайджан обратится в международные организации для проведения трибунала над Арменией. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что в целях очередного разоблачения на международной арене агрессорской сущности Армении, введения против страны-агрессора предусмотренных международным правом санкций будет предпринято обращение в ряд международных организаций, в том числе Совбез ООН, для организации особого международного трибунала.