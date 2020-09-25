В Армении обнародованы имена убитых солдат
Министерство обороны Армении опубликовало список военнослужащих, погибших в результате сегодняшних боев на линии фронта в Нагорном Карабахе.
Ранее армянская сторона сообщила, что в результате боев сегодня погибли 16 армянских военнослужащих, еще около сотни получили ранения.
Ниже приводится список убитых армянских солдат:
Варданян Лерник Арегович, 1978 г.р.
Минасян Георгий Леваевич, 1979 г.р.
Хачатрян Овик Леваевич, 1990 г.р.
Мнацаканян Ашот Коляевич, 1979 г.р.
Арутюнян Агсен Андраникович, 1997 г.р.
Арзуманян Асмик Смбатовна, 1985 г.р.
Мардиян Арсен Гарикович, 1999 г.р.
Галстян Рубен Мнацаканович, 2000 г.р.
Торосян Давид Мхитарович, 2001 г.р.
Филипосян Тарон Грайрович, 2000 г.р.
Григорян Маис Макарович, 2001 г.р.
Хлгатян Гарник Эдгарович, 2001 г.р.
Саакян Эрик Смбатович, 2001 г.р.
Маргарян Карен Ваграмович, 2000 г.р.
Оганян Давид Эдвардович, 2000 г.р.
Барсегян Вреж Арсенович, 2001 г.р.