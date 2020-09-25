Мурад Самедов, отдел информации 02:26

Утро 27 сентября в Азербайджане началось, на первый взгляд, с рядового сообщения Минобороны о том, что Вооруженные силы Армении совершили очередную провокацию, подвергнув обстрелу из минометов и артиллерийских установок населенные пункты и позиции азербайджанской армии. За долгие годы перманентных краткосрочных войн азербайджанское общество привыкло к такого рода сообщениям. К тому же за последние месяцы военные провокации со стороны Армении участились настолько, что перестали вызывать особое удивление и ажиотаж среди общественности. Как правило, Минобороны Азербайджана решительно пресекало инсинуации противника, и о них вскоре забывали. Но в сегодняшнем утреннем заявлении Минобороны содержались тревожные сообщения об убитых и раненых среди мирного населения, а также серьезном уроне объектам гражданской инфраструктуры. О точном количестве потерь среди мирного населения и военнослужащих не сообщалось. В воздухе повисла тревожная пауза…

Прошло менее часа, и Минобороны выступило с новым заявлением: при взаимодействии передовых воинских частей, ракетно-артиллерийских подразделений, фронтовой авиации, бронетехники и других родов войск, дислоцированных на наиболее напряженных - Тертер - Агдамском и Физули - Джебраильском направлениях фронта подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность вооруженных сил Армении. Сразу же стало понятно, что ситуация на линии фронта не рядовая и идут ожесточенные бои. Еще через полчаса в оборонном ведомстве заявили о начале масштабного контрнаступления азербайджанской армии по всей линии фронта. При этом для защиты гражданского населения азербайджанская армия задействовала танковые части, подразделения ракетно-артиллерийских и даже фронтовую авиацию. Участие фронтовой авиации в боях могло говорить лишь об одном – началась полномасштабная война. В то время как граждане Азербайджана только начинали просыпаться в воскресное утро, стало известно и о серьезных проблемах с интернетом на территории страны. Немногочисленные пользователи Facebook, которым все же удалось зайти в социальную сеть, оставляли записи об «ужасно работающей сети ». И если в социальную сеть Facebook хоть и с трудом, но удавалось зайти, другие мессенджеры типа WhatsApp и видеохостинга Youtube вовсе не работали. Впрочем, вскоре появилось официальное сообщение Министерства транспорта связи и высоких технологий о том, что подача интернета на территории страны целенаправленно ограничена для пресечения широкомасштабной провокации Армении. После этого все жалобы на неработающий интернет пропали, и люди начали с пониманием относиться к вынужденной мере внезапно наступившего военного времени. Люди с тревогой и надеждой стали ожидать новостей с фронта и следить за сообщениями как азербайджанских, так и армянских СМИ. Скудность информации в азербайджанских СМИ, которые в большинстве своем публиковали лишь проверенную официальную информацию, с лихвой компенсировалась истерией, царившей в армянских СМИ. Информационный хаос достиг такой кульминационной точки, что Союз журналистов Армении призвал коллег по цеху придерживаться профессиональной этики. Армянская пропаганда с первых часов эскалации конфликта буквально заполонила информационное пространство всякого рода дезинформацией: «азербайджанская армия потеряла много вертолетов, танков, десятки беспилотников». Минобороны Азербайджана только и успевало опровергать новую армянскую дезу. Официальный Баку к этому моменту сообщил о подавлении систем ПВО противника, уничтожении 12 ЗРК «ОСА» и потере одного вертолета, экипаж которого, к счастью, выжил.

Ближе к полудню с обращением к нации выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который сообщил о масштабной провокации вооруженных сил Армении, которые подвергли обстрелу азербайджанские населенные пункты и военные позиции. Президент сообщил, что зербайджанская армия в ответ наносит удары по военным позициям врага, и заверил, что кровь невинно погибших не останется неотмщенной.

Спустя еще час появились официальные сообщения о том, что подразделения азербайджанской армии ведут бои за важные высоты, находящиеся под оккупацией армянских войск на Тертер - Агдамском, Физули - Джебраильском направлениях и в направлении горного хребта Муровдаг. И в то же время премьер-министр Армении объявил о всеобщей мобилизации. Сомнений не оставалось – в Карабахе разгорелась самая настоящая война. Примерно в то же время стало известно, что азербайджанская армия наступает в направлении Агдеринского и Тертерского районов, а армянская сторона огласила свои первые потери – 10 убитых военнослужащих. В два часа дня появились сводки с фронта, которые невозможно было читать без слез - в результате боев азербайджанская армия прорвала линию обороны противника и освободила шесть сел в Физулинском и Джебраильском районах. Зачитавшая победное сообщение ведущая Общественного телевидения не смогла сдержать слез в прямом эфире, а вместе с ней от счастья не смогли скрыть слез еще миллионы граждан. Примерно в это же время президент Ильхам Алиев созвал Совет безопасности, где министр обороны Закир Гасанов доложил Верховному главнокомандующему о том, что азербайджанская армия освободила семь сел! Больше никаких сомнений, день, которого азербайджанцы ждали последние три десятилетия, настал! Все с тревогой и надеждой продолжали ждать новых сводок с фронта и долгожданного освобождения Физули, Агдере и других оккупированных городов. В половине пятого вечера стало известно о том, что азербайджанская армия окружила крупные силы врага в направлении Агдере. Министерство обороны выступило с заявлением, в котором предложило армянскому командованию в направлении Агдере сложить оружие, чтобы избежать полного уничтожения расположенного там гарнизона и не допустить увеличения потерь. При этом Азербайджан гарантировал, что с военнопленными и гражданскими лицами будут обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции и других норм международного права.

Успешное наступление азербайджанской армии сопровождалось новыми истеричными заявлениями из Еревана и призывами различных государств и международных организаций прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Об однозначной поддержке действий Азербайджана заявила братская Турция, а президент Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением о тяжелой ситуации на линии фронта и объявил о мобилизации мужского населения в возрасте до 55 лет. Парламент Азербайджана собрался на экстренное заседание, в ходе которого было принято решение о введении военного положения и комендантского часа в Азербайджане. К семи часам вечера Минобороны Азербайджана сообщило, что в результате военной операции азербайджанских войск в направлении Геранбойского района была освобождена стратегическая высота Муровдаг. В результате операции взята под контроль автомобильная дорога военного значения Варденис - Агдере, которая соединяет Армению с оккупированными территориями Азербайджана. Достигнутое военное преимущество позволяет пресечь переброску дополнительных военных грузов из Армении в направлении Кельбаджара и Агдере. Позже о территориальных потерях, а также потере стратегического контроля над главными дорогами в Карабахе сообщил лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян.