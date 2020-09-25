ВС Азербайджана продолжают уничтожать боевую технику противника видео

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Подразделения азербайджанской армии продолжают уничтожать боевую технику противника.

Как передает haqqin.az, об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

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