ВС Азербайджана продолжают уничтожать боевую технику противника видео
Подразделения азербайджанской армии продолжают уничтожать боевую технику противника.
Как передает haqqin.az, об этом говорится в сообщении Министерства обороны.
Подразделения азербайджанской армии продолжают уничтожать боевую технику противника.
Как передает haqqin.az, об этом говорится в сообщении Министерства обороны.
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