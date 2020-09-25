Минобороны Армении: убиты еще 15 армянских солдат
«В ходе боев армянская сторона понесла потери. Погибли еще 15 военнослужащих ВС Армении. На данный час число жертв среди военных - 31 человек», - говорится в сообщении Минобороны Армении.
Минобороны Армении опубликовало новый список военнослужащих, погибших в ходе боев в зоне карабахского конфликта:
Нерсисян Сасун Греникович, 2002
Хачатрян Хорен Юрьевич, 1983
Григорян Армен Николаевич, 1984
Агасарян Юрий Айкович, 2001
Ачемян Гарик Арамович, 2002
Галоян Геворк Марзпетович, 2001
Абрааамян Гурген Варданович, 2001
Йаравян Гор Грантович, 2002
Апозян Ованнес Оникович, 2002
Ованнисян Арен Каренович, 2002
Бегларян Айказ Ашотович, 2000
Габриелян Эрик Романович, 1979
Айапетян Гурген Эдуардович, 1988
Мовсисян Артур Славикович, 1981
Михаелян Вазген Левонович, 1998