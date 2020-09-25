Минобороны Армении: убиты еще 15 армянских солдат

«В ходе боев армянская сторона понесла потери. Погибли еще 15 военнослужащих ВС Армении. На данный час число жертв среди военных - 31 человек», - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Минобороны Армении опубликовало новый список военнослужащих, погибших в ходе боев в зоне карабахского конфликта:

Нерсисян Сасун Греникович, 2002

Хачатрян Хорен Юрьевич, 1983

Григорян Армен Николаевич, 1984

Агасарян Юрий Айкович, 2001

Ачемян Гарик Арамович, 2002

Галоян Геворк Марзпетович, 2001

Абрааамян Гурген Варданович, 2001

Йаравян Гор Грантович, 2002

Апозян Ованнес Оникович, 2002

Ованнисян Арен Каренович, 2002

Бегларян Айказ Ашотович, 2000

Габриелян Эрик Романович, 1979

Айапетян Гурген Эдуардович, 1988

Мовсисян Артур Славикович, 1981

Михаелян Вазген Левонович, 1998

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