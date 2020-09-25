Флаги Азербайджана на балконах, домах и автомобилях Призыв Минспорта
По инициативе Министерства молодежи и спорта Главное управление города Баку по делам молодежи и спорта выступило с призывом к молодежи и спортсменам столицы.
С целью поддержки азербайджанской армии Минспорта призывает всех присоединиться к акции под названием «Пусть развевается наш трехцветный флаг!», согласно которой жители Баку могут вывешивать флаг страны на свои балконы, личный автотранспорт и на рабочих местах.
Молодежь и спортсмены Азербайджана присоединяются к историческому призыву нашего главнокомандующего Ильхама Алиева: «Карабах принадлежит Азербайджану!».