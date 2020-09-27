Баку: Армения берет под прицел гражданские объекты и мирных жителей

Вооруженные силы Армении целенаправленно берут под прицел гражданские объекты и мирное население Азербайджана. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в сообщении МИД в связи с интенсивным обстрелом Арменией начиная с утренних часов города Тертер.

Согласно информации Управления пресс-службы МИД Азербайджана, обстрел мирных жителей города Тертер еще раз демонстрирует, что Армения осуществляет террор в отношении гражданских лиц и в очередной раз грубо нарушает международное гуманитарное право.

«В ответ на новый акт агрессии Армении Вооруженные силы Азербайджана, осуществляющие контрнаступительные меры, заявляют, что не ведут войну против гражданского населения, женщин и детей, осуществляют контрнаступление именно в рамках международного гуманитарного права. Противоречащие международному праву действия армянской стороны демонстрируют, что эта страна использует все средства для достижения новых планов агрессии, в том числе совершения военных преступлений. Призываем международное сообщество решительно осудить военные преступления Армении, целенаправленно нацеленные на гражданских лиц», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.