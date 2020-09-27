Подразделения Азербайджанской армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобожденных от вооруженных сил Армении, продолжают контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха, сообщает Минобороны Азербайджана.

Нанесением ракетно-артиллерийских и авиационных ударов по позициям противника он был принужден к отступлению с рубежей, которые пытался удержать.

Несколько выгодных высот вокруг села Талыш были очищены от оккупационных сил, противник понес большие потери.