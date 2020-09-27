Макрон позвонил Ильхаму Алиеву

Как сообщает пресс-служба главы государства, Эммануэль Макрон отметил, что Франция обеспокоена вооруженным конфликтом на линии армяно-азербайджанского соприкосновения, и подчеркнул важность урегулирования конфликта путем переговоров.

Глава азербайджанского государства отметил, что руководство Армении сознательно нарушает переговорный процесс. Заявление руководства Армении о том, что «Нагорный Карабах - это Армения» нанесло серьезный удар по переговорам. А заявление «Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом» - это попытка изменить формат переговоров, что также недопустимо, о чем и заявило руководство Минской группы.

В ходе телефонного разговора глава азербайджанского государства, проинформировав о событиях, произошедших в связи с совершенной 27 сентября и продолжающейся военной провокацией Армении против Азербайджана, отметил, что в результате обстрела Арменией позиций Вооруженных сил Азербайджана и населенных пунктов, расположенных вдоль линии фронта, погибли наши гражданские лица и военнослужащие. В ответ на это Вооруженные силы Азербайджана проводят успешные контрнаступательные операции.

Президент Азербайджана отметил, что ответственность за дальнейшее развитие событий, связанных с военной провокацией Армении, лежит на военно-политическом руководстве Армении.

В ходе телефонного разговора стороны договорились о проведении контактов по дипломатическим каналам.