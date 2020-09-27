В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении частичной мобилизации, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, Государственной службе по мобилизации и призыву поручено в соответствии с утвержденными планами обеспечить призыв военнообязанных на военную службу по мобилизации и выполнение военно-транспортных мероприятий.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.