Генпрокуратура: растет число раненых среди мирного населения

Военно-политическое руководство Армении продолжает наносить удары по гражданскому населению, многочисленным домам и гражданским объектам, а также по пунктам хозяйственного назначения, грубо нарушая исходящие из Женевских конвенций обязательства. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.

В настоящее время госпитализированы 26 мирных жителей с различными телесными повреждениями. В частности, начиная с 07:00 в результате артиллерийского обстрела силами противника центра Тертерского района, а также густонаселенных сел нанесен значительный ущерб домам жителей села Азадгарагоюнлу Ахмедова Маила Алескер оглу, Салахова Низами Меджид оглу и Керимова Эльшана Шахмат оглу, нанесены удары по главному стратегическому мосту района и отделению полиции.

Кроме того, в результате обстрела противником гражданских объектов в городе Тертер 54-квартирный дом №10 по улице Э. Сафарова, а также многоквартирный дом №16 в поселке Ших Арх пришли в аварийное состояние, жители эвакуированы.

Также в результате интенсивного обстрела войсками страны-агрессора большое количество мелкого и крупного рогатого скота погибло из-за попадания артиллерийских снарядов по вспомогательным постройкам, принадлежащим жителям сел Сахлабад и Юхари Гапанлы Тертерского района Агаеву Бахтияру Рагим оглу и Расмие Гасановой.

В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях следственные действия, в том числе назначаются соответствующие экспертизы для определения степени тяжести телесных повреждений и размера ущерба, нанесенного объектам гражданской инфраструктуры.

Генпрокуратура Азербайджана принимает необходимые меры по привлечению к ответственности в рамках международного права совершивших различные преступления военнослужащих ВС Армении.