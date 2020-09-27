Генерал Бархударов: «Будем воевать до полного уничтожения противника»
Командующий воинским подразделением, которое ведет ожесточенные бои в Карабахе, Национальный герой генерал-майор Маис Бархударов выступил с заявлением с линии фронта.
«Контрнаступательная операция, проводимая нами для пресечения атаки врага, успешно продолжается. Идут ожесточенные бои. Наша армия с высоким духом и героизмом выполняет задачи по освобождению территорий. Личный состав, находящегося под моим командованием подразделения будет бороться до полного уничтожения врага и одержит победу», - сказал генерал.